Das Wetter in Bayern: Heute gibt es verbreitet wieder viel Sonne, nur südlich der Donau halten sich mehr Wolken mit etwas Regen in den Alpen. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 7 Grad. Am Montag und Dienstag wechselnd bewölkt, aber meist trocken. Weiterhin kühl bei höchstens 7 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 07.03.2021 05:00 Uhr