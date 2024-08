Das Wetter in Bayern: heute viel Sonne, 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs an den Alpen noch einige Nebelfelder, sonst meist sonnig. Ab dem späten Nachmittag im höheren Allgäu Gewitter möglich. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 15 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen weiter viel Sonne. Nachmittags und abends in Bergnähe Wärmegewitter möglich. Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad in der Spitze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 06:00 Uhr