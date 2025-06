Das Wetter in Bayern: heute und am Wochenende sonnig

Das Wetter in Bayern: Auch heute wird es sonnig, trocken und warm bei Höchstwerten zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht fallen die Werte auf 16 bis 7 Grad. Auch am Wochenende bleibt es sonnig; morgen sind einige Wolken dabei. Die Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2025 06:00 Uhr