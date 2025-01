Das Wetter in Bayern: Heute teils bewölkt, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Heute bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vor allem im Süden länger sonnig mit Föhn an den Alpen; in Unterfranken etwas Regen möglich. Sonntag und Montag überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen, nur im Südosten sonnige Abschnitte. Höchstwerte heute 7 bis 15 Grad, ab morgen 4 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2025 04:00 Uhr