Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt und am Ostrand zeitweise leichter Schneefall. Höchstwerte von 0 bis 4 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute den ganzen Tag über stark bewölkt, aber meist trocken. Am Ostrand zeitweise leichter Schneefall. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils Sonne, teils Hochnebel. Mittwoch und Donnerstag am Alpenrand sonnig, sonst ausgedehnte Nebelfelder, dazu überall trocken. Höchstwerte -2 bis +4 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 05:00 Uhr