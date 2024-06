Das Wetter in Bayern: heute sonnig und heiß, ab morgen unbeständig

Der Bayern-1-Wetterservice: Tagsüber viel Sonne, am Nachmittag und Abend im nördlichen Franken einzelne lokale Hitzegewitter. Die Höchstwerte bei 28 bis 34 Grad. In der kommenden Nacht in Schwaben und Teilen Frankens teils kräftige Regenfälle und Gewitter. Die Aussichten: Ab morgen überwiegend unbeständig mit teils kräftigen Regenfällen und Gewittern. Am Sonntag bis 27 Grad, ab Montag nur noch 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 29.06.2024 05:00 Uhr