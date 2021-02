Nachrichtenarchiv - 14.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Fast überall Frost, dabei meist sonnig, gebietsweise auch Nebel oder Hochnebel. Die Aussichten: In den kommenden Tagen deutlich milder. Am Montag Sonne und Wolken, in Franken gegen Abend leichter Schneefall. Am Dienstag auch im Süden etwas Schnee. Höchstwerte 5 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2021 06:00 Uhr