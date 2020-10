Das Wetter in Bayern: Heute oft recht sonnig, zum Abend hin mehr Bewölkung aus Westen.

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute liegen im Umfeld der Donau teils bis Mittag Nebelfelder, sonst scheint oft die Sonne bei dünnen Schleierwolken. Zum Abend ziehen aus Westen dichtere Wolken auf. 12 bis 18 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Morgen oft sonnig, am Alpenrand Südföhn, 16 bis 22 Grad. Am Donnerstag zunächst sonnig, später dichtere Wolken, meist noch trocken, um 20 Grad. Am Freitag zeitweise Regen, um 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 06:00 Uhr