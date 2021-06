Das Wetter in Bayern: Heute meist wechselhaft mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Höchstwerte 23 bis 28 Grad.

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute meist wechselhaft. Nach einigen Schauern am Morgen ziehen am Nachmittag aus Südwesten kräftige Schauer und Gewitter auf. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils Schauer und Gewitter bei höchstens 18 bis 22 Grad. Am Donnerstag unbeständig und noch etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 06:00 Uhr