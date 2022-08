Das Wetter in Bayern: Heute mehr Sonne als Wolken bei maximal 22 bis 28 Grad

Materialengpässe in Deutschland gehen zurück

München: Die Materialknappheit in Deutschlands Industrie hat sich offenbar etwas entspannt. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage des Ifo-Instituts unter Firmen. Demnach klagen nur noch 62 Prozent der Unternehmen über Materialmängel. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als einem Jahr. Deutlich besser aufgestellt sehen sich vor allem die Firmen in der Leder- und der Möbelindustrie. Allerdings sind nach Angaben des Ifo-Instituts gerade in den Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft die Probleme besonders groß. So berichteten etwa im Maschinenbau und in der Elektroindustrie noch mehr als vier von fünf Unternehmen von Materialmängeln. Sobald auch hier Besserung eintrete, könnte das einen positiven Dominoeffekt für die deutsche Wirtschaft auslösen, so die Ifo-Forscher.

