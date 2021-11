Das Wetter in Bayern: Heute in Alpennähe noch etwas Regen. Sonst zwar meist wolkig, aber weitgehend trocken. Maximal 6 bis 11 Grad.

Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute fällt im Alpenraum vor allem anfangs noch etwas Regen. Von Franken her trocknet es ab, die Sonne zeigt sich aber nur mal kurz. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Morgen trocken mit Aufheiterungen bei 7 bis 12 Grad. Am Dienstag oft neblig, im Bergland freundlicher. 6 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 14.11.2021 05:00 Uhr