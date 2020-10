Das Wetter in Bayern: Heute im Süden Regen, in den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 Meter

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: bewölkt und es fällt gebietsweise, später in Richtung Alpen anhaltend Regen oberhalb von 1200m Schnee; nachmittags in Franken sonnig. Höchstwerte bei 7 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und Montag wechseln Wolken mit sonnigen Abschnitten, besondersmorgen fällt von den Alpen bis ins südliche Niederbayern gelegentlich Regen. Höchstwerte bei 7 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 20:00 Uhr