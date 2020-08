Das Wetter in Bayern: Heute im Süden ergiebiger Regen, in Franken nach Norden hin trocken, 14 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Während es heute in Franken vor allem nach Norden hin trocken bleibt, fällt im Süden ergiebiger Dauerregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen in Teilen Schwabens und Oberbayerns. Höchstwerte 14 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen oft trüb und nass, am Montag viele Wolken und teils Schauer, bei ähnlichen Temperaturen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 29.08.2020 05:00 Uhr