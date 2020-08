Das Wetter in Bayern: Heute anfangs im Osten und Süden noch heiter, später kräftige Schauer oder Gewitter, 21 bis 26 Grad.

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute breiten sich von Unterfranken her nach einem im Alpenvorland und Bayerwald heiteren Start dichte Wolken aus und bringen kräftige Schauer oder Gewitter bei maximal 21 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen vor allem im Süden nass, teils Gewitter, Höchstwerte 14 bis 22 Grad. Am Sonntag oft trüb und nass bei ähnlichen Temperaturen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 05:00 Uhr