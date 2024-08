Das Wetter in Bayern: Heiß bei 30 bis 35 Grad, örtlich schwere Gewitter

Das Wetter in Bayern: Vielerorts noch sonnig bei 30 bis 35 Grad. Später dann vereinzelt Gewitter. Es gilt eine Warnung vor örtlich schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel. In der Nacht Tiefsttemperaturen von 20 bis 15 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Immer wieder längere sonnige Abschnitte. Zwischendurch vereinzelte Schauer und Gewitter, besonders am Nachmittag und Abend. Höchstwerte 26 bis 32 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2024 18:15 Uhr