Das Wetter in Bayern: Glatteisgefahr in weiten Teilen Bayerns

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Glatteis in weiten Teilen Nordost-Bayerns. Am Tag gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee. Freitag und Samstag wechselnd bewölkt, im Süden sonnig. Ab Freitag milder bei 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 20:00 Uhr