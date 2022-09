Das Wetter in Bayern: Gewittriger Regen, später freundlicher, maximal 17 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnige Abschnitte und nur noch ganz vereinzelte Schauer. Mitunter lebhafter Wind. Die Höchstwerte 17 bis 23 Grad. In der Nacht bleibt es überwiegend trocken. Auch morgen Wechsel zwischen Sonne, Wolken, einzelnen Schauern und Gewittern. Lebhafter Wind. Samstag und Sonntag werden ähnlich. Die Tiefstwerte 14 bis 8 Grad, Höchstwerte 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 16:00 Uhr