Das Wetter in Bayern: Gewitter, Wolken und Sonne bei bis zu 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Für Teile Ober- und Niederbayerns und für den Kreis Regensburg gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Gewittern. Sonst wechselhaft, im Norden und Osten meist trocken. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. In der Nacht wechselhaft mit teils gewittrigem Regen. Morgen stark bewölkt mit weiter teils gewittrigen Regenfällen. Am Montag in Franken Sonne und Wolken, sonst meist bewölkt. Höchstwerte bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 06:30 Uhr