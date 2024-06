Das Wetter in Bayern: Gewitter, teils unwetterartig. Nachttemperaturen 18 bis 13 Grad.

Das Wetter in Bayern: Für die nächsten Stunden warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel im Süden Bayerns sowie im westlichen Franken. In der Nacht wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei 18 bis 13 Grad. Auch morgen und am Freitag unbeständig, aber schwül-warm mit Temperaturen zwischen 23 und 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 18:00 Uhr