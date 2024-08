Das Wetter in Bayern: Gebietsweise schwere Gewitter, nachts Abkühlung auf 20 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar oder nur leicht bewölkt. Für den östlichen Alpenrand gilt eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. Abkühlung auf 20 bis 15 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen oft freundlich. In der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte zwischen 25 und 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 22:00 Uhr