Das Wetter in Bayern: Gebietsweise schwere Gewitter, Höchstwerte 22 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.06.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, gebietsweise schauerartige Regenfälle und vereinzelt kräftige Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Alpenrand in Schwaben und Oberbayern. Im Lauf der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen trocken, meist freundlich, bis 28 Grad. Am Sonntag und Montag oft sonnig, vereinzelt Gewitter, bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 14:15 Uhr