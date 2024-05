Das Wetter in Bayern: Gebietsweise schwere Gewitter

Das Wetter in Bayern: Für das östliche Voralpenland gilt weiterhin eine Warnung vor schweren Gewittern mit starkem Regen und Hagel. Auch in der Nacht gebietsweise nass bei Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad. Morgen und übermorgen viele Wolken und hie und da Regen. An Christi Himmelfahrt vielerorts freundlich. Nachmittagstemperaturen zwischen 12 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 20:00 Uhr