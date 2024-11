Das Wetter in Bayern: gebietsweise Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt und windig, gebietsweise fällt Schnee. In der Nacht Straßenglätte möglich. Tiefstwerte minus 5 bis plus 1 Grad. Morgen im Osten letzte Schneeschauer, sonst trocken. Vor allem im Süden freundlich bei 0 bis 5 Grad. Von Sonntag an wechselhaft und wieder deutlich milder bei 4 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 19:00 Uhr