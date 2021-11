Das Wetter in Bayern: gebietsweise Schnee, Tiefstwerte bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, vor allem in Alpennähe zeitweise Schnee. Die Straßen können glatt sein. Tiefstwerte bis -3 Grad. Morgen ähnlich wie heute, am Dienstag teils länger anhaltend Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte zwischen 5 und - 2 Grad. Am Mittwoch ist es südlich der Donau meist trocken und sonnig, im Norden bewölkt und regnerisch. Etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 21:00 Uhr