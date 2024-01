Das Wetter in Bayern: gebietsweise Schnee, Tiefstwerte -1 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs hier und dort noch klare Abschnitte. Sonst zunehmend bewölkt und später gebietsweise etwas Schnee. Tiefstwerte zwischen -1 und -9 Grad. Tagsüber in der Nähe der Alpen ab und zu Sonnenschein, sonst grau in grau sowie gelegentlich etwas Schnee. Am Dienstag ähnlich. Am Mittwoch meist bewölkt und von Westen her zunehmend Schnee und Schneeregen. Höchstwerte zwischen -2 und +5 Grad. Nachts weiterhin Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 20:00 Uhr