Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee oder Regen, 4 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen ab und zu Auflockerungen, sonst stark bewölkt. Vor allem im Osten Schneeregen oder Regen. Lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Auch in der Nacht gelegentlich Regen bei Tiefstwerten von etwa 3 Grad. Morgen anfangs in Alpennähe etwas Regen, sonst Sonne und Wolken. Am Montag und Dienstag trüb mit häufigen Regen- und Schneefällen. Weiterhin sehr windig. Tageshöchstwerte 1 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 08:00 Uhr