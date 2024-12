Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee oder Regen, 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südosten sonnige Abschnitte. Sonst meist bewölkt mit Schnee- oder Regenfällen, lebhafter Wind. Temperaturen 0 bis 5 Grad. In der Nacht Schneefälle bei Tiefsttemperaturen nahe 0 Grad. Morgen meist bewölkt, im Süden noch etwas Schnee. An den Feiertagen trocken mit Sonne und Wolken. Tageshöchsttemperaturen zwischen -1 und +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 12:00 Uhr