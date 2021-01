Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee, Höchstwerte -2 bis +2 Grad

Bayerischer Landtag erinnert in Würzburg an die Opfer des Nationalsozialismus

Würzburg: Der Bayerische Landtag hat an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Zum Holocaust-Gedenktag anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren gab es eine Veranstaltung auf dem Platz vor dem Würzburger Hauptbahnhof. Dort erinnert ein Mahnmal an die Deportationszüge in die Konzentrationslager. Landtagspräsidentin Aigner sagte, in jeder Generation müsse man neu anfangen, dem Erinnern eine positive Kraft zu geben. Nach ihren Worten kann es kein Ende der Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus geben. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, erinnerte auch an die Geschichte seiner eigenen Familie. "Deutschland kann vor seiner Vergangenheit nicht davonlaufen", sagte er wörtlich. Das schulde er auch seinen Großeltern mütterlicherseits, die in Auschwitz ermordert worden seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.01.2021 11:45 Uhr