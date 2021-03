Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee bei maximal 0 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 6 Grad. In der Nacht in Alpennähe weiterhin Schnee. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken weiterhin ab. Vor allem in Alpennähe gelegentlich Schnee. In den Nächten sinken die Temperaturen zum Teil auf minus 7 Grad, am Tag Werte zwischen minus 3 und 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 10:00 Uhr