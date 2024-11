Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee, +1 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, gebietsweise Schnee bei +1 bis -6 Grad. Morgen und am Freitag unbeständig mit Sonne, Wolken und örtlich Schneefall. Am Samstag meist trocken, in Südbayern auch länger sonnig. Die Tagestemperaturen liegen zwischen -3 und +3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 20:00 Uhr