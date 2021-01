Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee

Von der Leyen fordert von AstraZeneca Lieferung der vereinbarten Impfstoffmenge

Brüssel: Die EU-Kommission fordert, dass der Hersteller AstraZeneca die vertraglich vereinbarte Menge an Corona-Impfstoff liefert - und zwar ohne Abstriche und ohne Verzug. Das hat Präsidentin von der Leyen heute in einem Telefonat mit Firmenchef Soriot bekräftigt. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides erinnerte den Hersteller an die Vertragspflichten. Astrazeneca hatte am Freitag mitgeteilt, zunächst weniger Impfstoff als geplant an die EU zu liefern. Statt 80 Millionen Impfstoffdosen sollen es bis Ende März nur 31 Millionen sein. Die EU-Kommission zeigte sich darüber sehr verärgert und drohte mit rechtlichen Schritten. Im August letzten Jahres hatte die EU mit der britsch-schwedischen Firma einen Vertrag über bis zu 400 Millionen Imfstoffdosen geschlossen. Als Reaktion auf den Streit kündigte die EU-Kommission heute an, künftig alle geplanten Exporte von Vakzinen aus der EU in Drittstaaten erfassen und genehmigen zu lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.01.2021 14:15 Uhr