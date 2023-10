Das Wetter in Bayern: gebietsweise schauerartiger Regen bei 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten meist bewölkt mit schauerartigem Regen. Sonst auch mal sonnige Abschnitten bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht teils bewölkt, teils klar, gelegentlich Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. In den nächsten Tagen im Norden teils bewölkt mit Schauern, teils freundlich. Im Süden auch mal länger sonnig. An den Alpen ab Sonntag Föhn. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 12:00 Uhr