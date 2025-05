Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Norden und der Mitte Bayerns einzelne Schauer und Gewitter. In Richtung Alpen und Südostbayern trocken. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Tagsüber teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. 23 bis 28 Grad. Am Montag unbeständig und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 21:00 Uhr