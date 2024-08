Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt und recht windig. Gebietsweise Schauer oder Gewitter. In der Nacht in Alpennähe regnerisch. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Wochenende teils länger sonnig, teils auch bewölkt und örtlich Schauer oder Gewitter. Am Montag überwiegend freundlich und trocken. Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 17:00 Uhr