Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, zum Teil Schnee. 1 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei vielen Wolken heute gebietsweise Regen, der teilweise in Schnee übergeht. Später ziehen sich die Niederschläge an die Alpen zurück, dahinter ein paar Auflockerungen mit gelegentlichen Schauern bei 1 bis 9 Grad. In der Nacht weiter Schauer und an den Alpen längerer Schneefall bei 0 bis - 4 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung noch einzelne Schauer. Am Wochenende meist trocken und heiter bis wolkig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2025 06:00 Uhr