Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, vereinzelt Gewitter möglich; 14 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und windig, gebietsweise Regen. Im Norden und Osten auch kräftige Schauer und Gewitter bei 14 bis 23 Grad. In der Nacht regnerisch, Tiefstwerte um 12 Grad. Bis Freitag weiterhin unbeständig mit Schauern und windig, zwischendurch auch sonnige Abschnitte. Kaum veränderte Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 11:45 Uhr