Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen und Gewitter, Tiefstwerte 7 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend schauerartige, teils kräftige und örtlich gewittrige Regenfälle. In Teilen Ober- und Niederbayerns vereinzelt kräftige Gewitter. Für das südliche und westliche Alpenvorland warnt der Wetterdienst vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch oft bewölkt und örtlich gewittriger Regen. An Christi Himmelfahrt vielerorts freundlich, im Süden vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 12 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 19:15 Uhr