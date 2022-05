Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen und Gewitter, 14 bis 9 Grad

Mehr als 260 Soldaten aus Asow-Stahlwerk evakuiert

Mariupol: Nach wochenlanger Belagerung sind erstmals gut 260 ukrainische Soldaten aus dem Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol geholt worden. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew am späten Abend mitteilte, wurden sie in Orte gebracht, die vom russischen Militär kontrolliert werden: 53 Schwerverletzte kämen zur Behandlung in ein Krankenhaus in Nowoasowsk, weitere 211 Kämpfer wurden nach Oleniwka gefahren. Sie sollen später in einem Gefangenenaustausch zurückkehren. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft: Seine Regierung hoffe, das Leben der Soldaten retten zu können. Die Ukraine brauche ihre Helden lebend. Das Asow-Stahlwerk ist die letzte Bastion der ukrainischen Armee in Mariupol - russische Truppen haben den Rest der Stadt bereits erobert. Zahlreiche weitere Kämpfer halten sich noch in dem Stahlwerk auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2022 01:00 Uhr