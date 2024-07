Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise kräftiger Regen, der Wetterdienst warnt für Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken und die Oberpfalz örtlich vor schweren Gewittern. Tiefstwerte bis 15 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft. Tageshöchstwerte bis 27 Grad, am Mittwoch kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 20:00 Uhr