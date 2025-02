Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Tiefstwerte bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnet es oft, im östlichen Mittelgebirgsraum auch gefrierender Regen. Trocken ist es an den oberbayerischen Alpen und in Unterfranken. Tiefstwerte bis minus ein Grad. Morgen wird das Wetter ähnlich, am Freitag schneit es auch, am Samstag wieder freundlicher. Höchstwerte morgen bis 9 Grad, dann kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2025 22:00 Uhr