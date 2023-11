Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken kaum noch nass. Im übrigen Bayern weitere Regenfälle. Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Tagsüber meist bewölkt und in Süd- und Ostbayern Regenfälle. Am Wochenende teils bewölkt mit Schauern - im Süden auch länger sonnig. Die Höchstwerte dann zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 00:00 Uhr