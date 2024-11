Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht zieht im Südosten teilweise Nebel auf, sonst ist es bewölkt und windig. Von Nordwesten her Regen bei 6 bis 1 Grad. Am Tag regnet es im Süden, später gehen die Niederschläge teils in Schnee über. Im Norden windig, nur vereinzelt Regen. Freitag und Samstag teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 00:00 Uhr