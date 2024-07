Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht gebietsweise Regen, örtlich Gewitter. Für Niederbayern und Oberbayern gibt es eine Warnung vor örtlichem Starkregen und Hagel. Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. Morgen im nördlichen Franken zeitweise sonnig, sonst meist bewölkt und in Südbayern Regen, bis 22 Grad. Von Montag an Wetterbesserung und wieder deutlich wärmer, mit besonders viel Sonnenschein am Dienstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 17:30 Uhr