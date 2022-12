Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. In der Nacht klart es am Alpenrand auf bei +3 bis - 6 Grad. In den kommenden Tagen weiter viele Wolken mit etwas Regen oder Schnee. An den Alpen teils länger sonnig. Höchstwerte 1 bis 5 Grad, Tiefstwerte in den Nächten +1 bis -5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 17:00 Uhr