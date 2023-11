Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und vor allem im Norden Regen oder Schnee. Nachmittagstemperaturen zwischen 1 Grad im Frankenwald und 6 Grad am Bodensee. In der Nacht und tagsüber weiterer Regen oder Schnee. Dabei recht windig. Am Mittwoch weitgehend trocken und in Alpennähe auch mal sonnig. Am Donnerstag wieder trüb und immer wieder Niederschläge. Höchstwerte -2 bis +5 Grad. In den Nächten mitunter leichter Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 14:45 Uhr