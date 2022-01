Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen oder Schnee

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es ist heute trüb und nass mit vielen Wolken und zeitweise Regen, später auch Schnee und von Norden her trockener. Es weht ein sehr lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen 2 und 5 Grad. In der Nacht kann es - vor allem gegen Morgen etwas schneien, Tiefstwerte um 0 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es teils freundlich, teils bewölkt mit etwas Schnee oder Schneeregen. Nächtliche Tiefstwerte 0 bis minus 6 Grad. Tageshöchstwerte ein bis 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.01.2022 10:15 Uhr