Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, im weiteren Verlauf bis in tiefere Lagen auch Schnee. Tiefstwerte zwischen +4 Grad in Aschaffenburg und -1 Grad in einigen Alpentälern. Morgen windig und gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen mit Regen vermischt. -4 bis +5 Grad. In der Nacht stellenweise bis -11 Grad. Die weiteren Aussichten: Am zweiten Weihnachtstag teils bewölkt, teils freundlich. Am Sonntag ähnlich, nur in Unterfranken auch etwas Regen oder Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 22:00 Uhr