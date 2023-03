Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, meist bewölkt

Das Wetter in Bayern: Es gilt eine Unwetterwarnung für die Alpengipfel vor orkanartigen Böen und Orkanböen. In der Nacht überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende oft bewölkt, windig und zeitweise Regen. Tiefstwerte in den Nächten bis minus drei Grad. Morgen am Tag maximal 12 Grad, am Sonntag etwas kühler. Am Montag freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 20:00 Uhr