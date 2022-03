Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Russische TV-Mitarbeiterin erhält nach Protestaktion viel Anerkennung

Moskau: Die Protestaktion einer Fernsehmitarbeiterin in einer Hauptnachrichtensendung in Russland hat weltweit eine Welle der Anerkennung ausgelöst. Die Frau war am Abend während der Live-Übertragung hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild gesprungen und hatte ein handgeschriebenes Schild mit den Worten "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht." in die Kamera gehalten. Dazu rief sie mehrmals laut: "Nein zum Krieg!" Der Sender schaltete nach wenigen Sekunden zu einem Videobeitrag. Der Mitschnitt dieser Szene wurde unter anderem bei Twitter geteilt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich bei ihr; der Pianist Igor Levit schrieb: "Was Mut wirklich bedeutet". Ein Regime-kritischer russischer Journalist wies darauf hin, dass die Frau auch Stunden nach ihrer Aktion nicht erreichbar ist. Bürgerrechts-Anwälte hätten erfolglos versucht, sie zu kontaktieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2022 09:00 Uhr