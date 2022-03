Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 8 bis 14 Grad

Bundesregierung begrüßt Investitionspläne von Intel für Magdeburg

Berlin: Die Bundesregierung begrüßt die Investitionspläne des US-Chipherstellers Intel für Sachsen-Anhalt. Bundeskanzler Scholz sieht darin einen wichtigen Schritt in Richtung technologische Unabhängigkeit Europas. Scholz sprach von sehr guten Nachrichten für den Technologie-Standort Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck nannte die Ansiedlung einen wichtigen Impuls in schwierigen Zeiten. Intel will in Magdeburg zwei Chip-Fabiken bauen und 17 Milliarden Euro investieren. Ministerpräsident Haseloff sprach von der größten Investition in der Geschichte Sachsen-Anhalts.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2022 19:00 Uhr